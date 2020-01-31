Недавно агентство LETA сообщило о новинке, которую разработали специалисты из Латвийского университета (ЛУ). Это устройство, пока экспериментальное, но оно позволяет из смеси мусора — пластмассы, дерева, бумаги и биомассы получать некий синтез-газ, который может стать топливом или сырьем для химической промышленности. Об этом сообщил исследователь из ЛУ Райво Дамкевицс .

Впрочем, гениальные находки ученых с берегов Балтики находятся не только в сфере медицины.

Латвийские ученые давно славятся своими прорывными изобретениями, в частности, в области медицины. Во многих странах мира давно и успешно пользуются лекарством ремантадин, который помогает на ранних стадиях простудных заболеваний, антисептиком фурацилином, а эффективный препарат милдронат (широко известный, как мельдоний), помогает сердечникам. Есть востребованные средства борьбы с раковыми заболеваниями, ВИЧ-инфекциями.

Проблема утилизации и переработки отходов остро стоит в мире, и считается пока что неэффективно решаемой.

Все же в Риге уже довольно давно и успешно действует полигон по сортировке и переработке отходов. На его базе действует и предприятие по... выращиванию экологически чистых овощей, которые круглый год можно купить в магазинах и на рынках. Только за 2018 год здесь выращено больше миллиона огурцов.

При утилизации отходов на полигоне Гетлини-ЭКО производятся не только овощи. За тот же год при переработке мусора произведено 35 гигаватт-час электроэнергии, полученной при сжигании полученного здесь же метана. Из мусора получают и тепловую энергию, которая используется для внутренних нужд предприятия — для отопления теплиц, производственных помещений, производства горячей воды. В год ее производят до 20 тысяч мегаватт-час.

Новая разработка, о которой сообщили ученые университета в Риге, даст возможность полностью перерабатывать бытовые отходы, таким образом сокращая количество мусора на полигонах.

В ходе реализации проекта, который вскоре будет завершен, была создана экспериментальная установка, при помощи нее в специальной камере смесь из пластмассы, дерева, бумаги и различной биомассы в ходе нагрева в разных режимах позволяет получать различные материалы и газы, а также синтез-газ.

Синтез-газ — это смесь из нескольких компонентов. По мнению исследователей, ее можно будет использовать в качестве топлива или сырья для химических предприятий. Пока идут исследования, результаты которых покажут эффективность и полезность полученных материалов и газов, а также, что немаловажно, их воздействие на окружающую среду.

Борьба за «зеленую энергию» идет во всем мире. В свете глобальных проблем с изменением климата она становится все актуальнее. И потому достижения небольших стран в этой области и новые разработки — важный шаг к решению общечеловеческой проблемы выживания.