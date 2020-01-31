Коронавирус оставил Китай без фильмов и сериалов

Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения Китая запретил съемки всех фильмов и сериалов на территории страны в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.

В нем говорится, что все кинокомпании и рабочие группы, занимающиеся съемками, должны оставить работу в период борьбы с заболеванием до нового распоряжения.

Организациям, которые нарушили запрет, пригрозили наказанием в соответствии с законом. Актеры также имеют полное право отказаться от участия в киносъемках.