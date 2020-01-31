Молодые лидеры пошли к председателю Таможни

Отдел информации 16:59

Председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев провел встречу с молодыми лидерами, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни. Поприветствовав молодых лидеров, Сафар Мехтиев поздравил их с Днем азербайджанской молодежи. Глава Госкомтаможни выразил удовлетворение тем, что встречается и проводит обмен мнениями с молодыми людьми, которые внесут вклад в будущее развитие страны в рамках программы GəncLİK, которая реализуется со стороны Фонда молодежи и Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Рассказывая о молодежной политике, которую проводил общенациональный лидер Гейдар Алиева, председатель Госкомитета Сафар Мехтиев отметил, что Гейдар Алиев всегда уделял особое место образованию, сохранению здоровья молодежи, а также тому, чтобы они были представлены в государственном управлении и занимали передовое место во всех сферах общества. Сафар Мехтиев отметил, что эта политика в еще более расширенной форме успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Реализуются различные проекты по интеллектуальному развитию молодежи, сохранению их здоровья и - самое главное – выявлению их личных качеств и лидерских способностей.

Отметив, что первый вице-президент Мехрибан Алиева также уделяет особое внимание развитию молодежи, решению их социальных проблем и вопросам их участия в государственном управлении, Сафар Мехтиев подчеркнул, что лидерские качества президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой являются примером для всей молодежи. Отметив, что таможенные органы стараются внести клад в успешную молодежную политику, реализуемую в Азербайджане, Сафар Мехтиев завил, что в организации таможенного дела уделяется особое место молодым кадрам, а также реализуются проекты по выявлению их потенциала и повышению знаний.