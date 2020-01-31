Марин Ле Пен объявила о начале крушения Евросоюза

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала выход Великобритании из ЕС началом крушения Евросоза и формирования независимых европейских государств. Об этом политик объявила в своем Twitter-аккаунте.

«День Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы и призываем», — отметила она. По словам Ле Пен, независимости от ЕС хочет и подавляющее большинство европейцев.

Политик подчеркнула, что Евросоюз останется в истории как «громкий провал». Свое заявление она сделала после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с выходом Британии из ЕС, сообщает Franceinfo.

В телеобращении к французскому народу глава государства назвал произошедшее в ночь на 1 февраля шоком. По его словам, единая Европа нужна «больше, чем когда-либо», чтобы защищать интересы в переговорах с Китаем и США. Макрон также призвал сделать организацию "более суверенной, более демократичной, более близкой к гражданам европейских стран".