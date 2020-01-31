Палестина разорвала все отношения с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века». Об этом заявил глава Палестины Махмуд Аббас, передает РИА Новости.

По его словам, обе стороны уведомлены о таком решении. Аббас отметил, что Палестина не будет сотрудничать с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.

Палестинский лидер в ходе заседания Лиги арабских государств в Каире, посвященном реакции стран региона на сделку, также добавил, что предупреждал Вашингтон о планах сделать Палестину демилитаризованным государством. «Я предпочту построить больницу, а не купить танк», — сказал он.

Ранее Аббас заявлял о планах выступить на заседании Совбеза ООН по поводу «сделки века».