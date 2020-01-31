Точка, к которой мучительно двигалось Соединенное Королевство с лета 2016 года, достигнута. С сегодняшнего дня, 1 февраля, Великобритания уже официально откалывается от Европейского Союза и ведет самостоятельное плавание. В значительной степени это путь в неизвестность, потому что до этого ЕС лишь прирастал новыми странами.

Разрыв не будет мгновенным, до 31 декабря 2020 года будут действовать все нынешние правила въезда и пребывания в Британии. А буквально сразу представители королевства и ЕС засядут за детальную проработку системы торговых взаимоотношений. Предполагается, что к лету все вопросы будут согласованы, но на всякий случай в соглашении о выходе оговорена возможность еще одной, но только одной отсрочки.

У британцев всегда была особая позиция по поводу общеевропейского объединения, как и у соседей, прежде всего Франции, видевшей в соседях, в первую очередь, проводников американской политики. Это обусловило довольно позднее присоединение Лондона к Европейскому экономическому сообществу – лишь в 1973 году, спустя 16 лет после создания объединения. А после образования политического Европейского союза Британия избежала присоединения к Шенгенскому соглашению о свободном перемещении и не захотела менять свой фунт стерлингов на евро.

В истории о Брекзите печальная ирония заключается в том, что никакой острой необходимости ставить на всенародное голосование вопрос о выходе из ЕС не было. Дело в том, что тогдашний премьер Дэвид Кэмерон просто хотел одним махом покончить с набиравшей популярность партией сторонников независимости от Брюсселя, в которой увидел угрозу консерваторам. Он не ожидал, что Британия небольшим большинством в три процента поддержит идею выхода. И именно Консервативной партии пришлось выполнять волю избирателей. Вышло это далеко не сразу, и Кэмерону и сменившей его Терезу Мэй пришлось уйти в отставку.

Нынешний глава правительства и лидер консерваторов Борис Джонсон пытается заразить народ оптимизмом, утверждая, что Брекзит не конец, а начало, «момент настоящего национального обновления и перемен». Перемены непременно наступят, но совсем не ясно, какие. По мнению экспертов, ЕС экономике Британии точно был больше нужен, чем наоборот, и в первые годы островитяне понесут серьезные потери. Сумеют ли они их компенсировать впоследствии за счет привлечения новых больших инвестиций – ответ на этот вопрос кроется в фирменном британском тумане.

Часть граждан уже торопится подстраховаться от возможных проблем, в первую очередь те, кто связан тесными узами с Ирландией, членом ЕС. По данным газеты The Guardian, с 2016 по 2020 год около 360 000 граждан, родившихся в Великобритании, подали заявки на приобретение или обновление паспортов с девятью странами Европейского союза, то есть намерены в придачу к британскому паспорту получить еще один, дающие его носителю все привилегии гражданина ЕС. Причем число таких заявок после голосования за Брекзит выросло просто в разы.

Очевидно, что в силу культурных, географических и политических особенностей континентальная Европа и Альбион друг от друга никуда не денутся, но, по крайней мере, на обозримое время отдалятся. Для самого ЕС это будет в первую очередь означать увеличение удельного веса голосов стран юга и востока Европы, что само по себе тоже серьезный вызов. В любом случае то, что случилось в полночь по Гринвичу, большое историческое событие, в полной мере последствия которого нам предстоит осознать через годы.