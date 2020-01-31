МИД о самочувствии эвакуированных из Китая азербайджанцев

В соответствии с решением президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 1 февраля граждане Азербайджана и Турции были эвакуированы на самолете, принадлежащем Турции, из Уханя (Китай). Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Отмечается, что в связи с этим Азербайджан выражает признательность братской Турции. Это очередной наглядный пример братства Азербайджана и Турции.

«До вылета эвакуированные граждане Азербайджана прошли медобследование, их самочувствие удовлетворительное. Граждане Азербайджана на добровольной основе в течение 2 недель будут находиться на карантине в Турции, после чего вернутся в Азербайджан. Также Азербайджан выражает благодарность правительству Китая за помощь и поддержку, оказанную гражданам Азербайджана, и выражает солидарность в эти трудные дни с дружественным китайским народом и государством», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.