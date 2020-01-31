Киргизия возмутилась визовыми санкциями со стороны США

Министерство иностранных дел Киргизии возмутилось решением США ввести визовые санкции в отношении страны, которые заключаются в запрете выдачи иммиграционных виз для граждан республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Такое решение президента США Дональда Трампа, подчеркнули киргизские дипломаты, нанесет чувствительный урон отношениям двух стран и не позволит активизировать взаимовыгодное сотрудничество.

Они напомнили, что Бишкек предполагал ввести биометрические загранпаспорта раньше, но из-за объективных обстоятельств процесс затормозился. «При этом, из более 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись выборочно лишь нескольких государств», — указали в МИД республики.

В сообщении также отмечается, что Киргизия вносит особый вклад в борьбу с терроризмом, повышает уровень цифровизации в стране и продолжает борьбу с бюрократией и коррупцией.