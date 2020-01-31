Икрам Нур, автор haqqin.az 18:41

Иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке сообщило, что в результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа, который руководил ликвидацией генерала Касема Сулеймани. Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), он же «аятолла Майк», он же – «Темный принц», он же – «Гробовщик» … фигура не просто масштабная – легендарная и даже, не побоюсь этого слова, отчасти экзотическая. Его гибель, да еще в результате спецоперации – вторая по масштабу сенсация нынешнего года, если первой считать ликвидацию генерала Касема Сулеймани. Причем по своему весу в международном разведывательном сообществе – что глава «Аль-Кудс», что «аятолла Майк» - были примерно равны. С той лишь разницей, что погибший генерал был фигурой публичной, отчасти даже и политической, а Майкл Д’Андреа, как говорится, «широко известен в очень узких кругах».

Кстати, а откуда такое прозвище среди сослуживцев, «аятолла Майк»? О, друзья мои, это достаточно романтическая история. Выходец из Северной Вирджинии, выросший в семье, два поколения которой работали на ЦРУ, причем - старшие еще с Алленом Даллесом, Майкл Д’Андреа не нарушил домашних традиций и в 1979 году пришел работать в Лэнгли. Карьера началась скромно, без особых взлетов, офицер разведки под дипломатическим прикрытием в посольстве США в Танзании. Там он и познакомился с Фаридой Курримджи, дочерью богатого бизнесмена из Маврикия. В ее семье тоже почитали традиции, а потому прямо заявили, что дочь выйдет замуж только за мусульманина. Немного подумав, Майкл принял Ислам. И хотя не был замечен в особой религиозности, но намаз выполнял даже на рабочем месте, в своем кабинете в ЦРУ. Кстати, эта его привычка была показана в фильме Zero Dark Thirty (в русскоязычной версии – «Цель номер один» или «Цель ZERO»), в котором «аятолла Майк» стал прообразом для «Волка», таинственного руководителя подразделения ЦРУ, отвечающего за подразделение по отслеживанию бен Ладена.

Впрочем, принятие ислама – яркое, но не единственное выдающееся событие в жизни этого человека. Первые двадцать лет его карьеры протекали достаточно рутинно, после Танзании – Египет, где он вырос до начальника резидентуры (станции – на слэнге ЦРУ), затем – Багдад. А потом – грянуло 9/11, и Майкл Д’Андреа резко пошел в гору. Чем он конкретно занимался до 2006 года – толком никому неизвестно, источники глухо говорят о том, что основная его деятельность была связана с организацией в ряде стран мира «тайных тюрем» и «центров допросов» для захваченных членов аль-Каеды и других группировок. Работали тогда американские оперативники с размахом, работали с огоньком, зачастую в самом прямом смысле этого слова, поскольку для получения необходимой информации от допрашиваемых в методах они себя особо не стесняли – «война с терроризмом все спишет». «Аятолла Майк» проявил себя здесь с самой лучшей стороны, был замечен в Белом доме и вскоре – новое повышение. В 2006 году он возглавил Центр по борьбе с терроризмом ЦРУ, где и заработал два новых прозвища – «Темный принц» и «Гробовщик». Лично услышав от Джорджа Буша-младшего, что своей головой ответит, если на территории США еще раз произойдет масштабный теракт, Майкл Д’Андреа отнесся к сказанному предельно серьезно. Две пачки сигарет в день, кровать в служебном кабинете, круглосуточные бдения и все больше аппаратных полномочий – вот вам и готов «Темный принц». А вскоре на стол президенту ложится программа дронов-охотников – использования беспилотных летательных аппаратов для индивидуального отстрела руководства и актива террористических организаций. Автором, идейным вдохновителем и главным толкачом программы был именно Майкл Д’Андреа. И, нужно сказать, помощь в борьбе с террористами это принесло немалую, что бы там ни говорили разного рода морализаторы. В кратчайшее время руководство «старого Талибана» загнали в горы Вазиристана, где они сидели как мыши, нечто подобное произошло и с аль-Каедой Аравийского полуострова, которую выбили практически полностью. Так появилось прозвище «Гробовщик». Другое дело, что им на смену пришло новое поколение – но это уже другая история. Во время охоты на Усаму бен Ладена Д'Андреа руководил анализом конкурирующих гипотез о том, кто, кроме «цели номер один», может находиться в целевом комплексе в Абботтабаде, планировал ликвидацию Имада Мугние, начальника штаба Хизбаллы, одновременно руководившего и спецслужбой этого движения, в Дамаске, был причастен к скандалу вокруг трагедии в лагере «Кэмп Чепмен» в афганском Хосте, Афганистан, когда семь оперативников ЦРУ были убиты террористом-смертником – обо всем этом постепенно наши читатели узнают на страницах haqqin.az.

Парадокс, но чем выше поднимался Д’Андреа по административной и негласной иерархической лестнице в ЦРУ, чем больше успешных операций становилось на его счету, тем длиннее становился список тех претензий, которые в любой момент готовы были предъявить ему чиновники и политики, особенно – из администрации Обамы, у демократов всегда была какая-то патологическая тяга творить всяческие непотребства, но делать это чужими руками: тщательно сохраняя белоснежность своих пальто и жестко расправляясь с теми, кто может эту «чистоту» испачкать. Именно это и произошло в 2015 с «Гробовщиком», когда в результате удара по активистам аль-Каеды и Исламского движения Узбекистана, кроме четырех командиров среднего звена погибли неизвестно как оказавшиеся в одном помещении с ними два «правозащитника», один из США, другой – из Италии. Д’Андреа тогда припомнили все – и «секретные тюрьмы», и «специфические» методы допросов захваченных боевиков, и даже мутную историю с Навафом Аль-Хамзи, одним из угонщиков Боинга, 11 сентября таранившего «башни-близнецы». В отставку не отправили, перевели на бумажную работу, где он, вполне возможно, и сам бы вскоре ушел на давно выслуженную пенсию, но тут пришел Трамп. И в 2017 году «аятолла Майк» возглавил отдел по проведению специальных и разведывательных операций ЦРУ в Иране. Еще раз повторюсь – это не портрет Майкла Д’Андреа, это, если хотите, затянувшаяся, но совершенно необходимая для правильного понимания масштаба этого человека преамбула. Ну а дальше – чистый театр абсурда, который начался с короткого информационного сообщения: «27 января в афганской провинции Газни разбился лайнер Ariana Afghan Airlines, летевший в Нью-Дели». Вскоре, однако, представители афганской авиакомпании опровергли эту информацию. А чуть позже анонимный американский чиновник сообщил, что самолет принадлежал Вооруженным силам США — на месте крушения опознали Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта. В тот же день представители Талибана заявили, что самолет «завалили» именно они. Спустя несколько часов, когда к месту катастрофы уже летело специальное подразделение США, которое с земли прикрывали силы афганской полиции, талибы от своих слов отказались. А вскоре вновь появились на арене, чтобы сообщить сенсационную новость - сбили самолет таки именно они, а на его борту находилось пять высокопоставленных сотрудников ЦРУ.