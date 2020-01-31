Сегодня состоялась очередная встреча кандидата в депутаты по Насими-Сабаильскому избирательному округу №23, руководителя многочисленных успешных проектов, члена правления сети кинотеатров CinemaPlus Заура Дарабзаде с избирателями.

Ведущий Эмин Мусави в своем выступлении пожелал З.Дарабзаде успехов, а также отметил важность парламентских выборов. Он подчеркнул, что молодежь принимает активное участие в избирательном процессе и это является для нашей страны отрадным моментом.

По словам народной артистки Азербайджана Тунзали Агаевой, очень важно, чтобы избиратели познакомились с кандидатом в депутаты.

"Заур верит, что его усилия не пропадут даром. Надеюсь, он сыграет роль в решении волнующих граждан вопросов, принятии законов. Он верен родине и дружбе. Он встречается с каждым человеком, интересуется его проблемами. Я желаю, чтобы выборы были справедливыми", - сказала Т.Агаева.

Затем выступил народный артист Мурад Дадашов, также подчеркнувший важность этой встречи.