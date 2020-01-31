Общественные деятели поручились за Заура Дарабзаде встреча с избирателями, фото
Сегодня состоялась очередная встреча кандидата в депутаты по Насими-Сабаильскому избирательному округу №23, руководителя многочисленных успешных проектов, члена правления сети кинотеатров CinemaPlus Заура Дарабзаде с избирателями.
Как передает Report, мероприятие состоялось в актовом зале административного здания ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Ведущий Эмин Мусави в своем выступлении пожелал З.Дарабзаде успехов, а также отметил важность парламентских выборов. Он подчеркнул, что молодежь принимает активное участие в избирательном процессе и это является для нашей страны отрадным моментом.
По словам народной артистки Азербайджана Тунзали Агаевой, очень важно, чтобы избиратели познакомились с кандидатом в депутаты.
"Заур верит, что его усилия не пропадут даром. Надеюсь, он сыграет роль в решении волнующих граждан вопросов, принятии законов. Он верен родине и дружбе. Он встречается с каждым человеком, интересуется его проблемами. Я желаю, чтобы выборы были справедливыми", - сказала Т.Агаева.
Затем выступил народный артист Мурад Дадашов, также подчеркнувший важность этой встречи.
"О проблемах жителей территории, которую представляет депутат, должно быть сказано с трибуны. Для этого, чтобы обобщить проблемы, у такого человека должны быть как минимум желание и опыт. Мы хотим, чтобы в парламенте были представлены грамотные люди. Я верю в Заура. Я уверен, что после выборов он не исчезнет, не отключит телефон. В конце концов я хочу, чтобы он сыграл роль в общественно-политической жизни страны и принял участие в выборах", - сказал М.Дадашов.
Известный ведущий Азер Гариб отметил, что знаком с З.Дарабзаде 18 лет.
"Он всего добился сам. Заур очень амбициозный, он уверен в своих знаниях и таланте. Желаю ему успехов", - сказал А.Гариб.
Затем З.Дарабзаде поблагодарил участников встречи и поздравил всех с Днем молодежи, который отмечается 2 февраля.
"Дорогая молодежь и все, кто чувствует себя молодым! Я много лет работаю с молодежью. Очень рад, что вы собрались здесь. Спасибо всем за поддержку! Я, как представитель молодежи, в курсе ее проблем, забот и пожеланий. Самое главное то, что я люблю свою родину, народ. У меня нет намерений покинуть эту страну. Я хочу, чтобы мой ребенок, наши дети получали в нашей стране хорошее образование и жили в хороших условиях. Пусть Азербайджан будет сильным!", - сказал кандидат в депутаты.
В конце встречи З.Дарабзаде ответил на вопросы избирателей.