Арабские страны отвергли «сделку века» Трампа

Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала позицию Палестины и отвергла план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, также известный как «сделка века». Об этом объявили журналистам после экстренного заседания глав МИД арабских стран, передает ТАСС.

По словам главы палестинского МИД Рияда аль-Малики, министры «призвали мировое сообщество не иметь дело с этим несправедливым планом». «Мы будем добиваться поддержки со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения», — добавил он.