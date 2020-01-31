Премьер-лига: «Нефтчи» вновь не смог переиграть «Сумгаит»

Отказавшийся от услуг итальянского специалиста Роберто Бордина «Нефтчи» принимал на «Баксель Арене» крайне неудобного для себя соперника в лице «Сумгаита» и вновь не смог победить – 1:1.

На 41-й минуте Воислав Станкович был удален с поля, и «Нефтчи» остался вдесятером. Тут же Рагим Садыхов вывел «Сумгаит» вперед. Бакинцы ушли от поражения на 71-й минуте благодаря голу Багали Дабо, который был забит из спорной позиции, очень похожей на офсайд.

Напомним, что в декабре «Сумгаит» выбил «Нефтчи» из Кубка Азербайджана, победив по сумме двух встреч со счетом 1:0 и выйдя в полуфинал.

В другом матче дня «Зиря» со счетом 2:0 переиграла «Сабах». Голы забили Агабала Рамазанов (45-я минута) и Ричард Гадзе (78-я).

Завтра состоятся еще две встречи 15-го тура: «Габала» - «Кешля» (15:00) и «Сабаил» - «Карабах» (17:30).

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 31 очко (14 матчей)

2. «Нефтчи» - 26 (15)

3. «Кешля» - 23 (14)

4. «Зиря» - 20 (15)

5. «Сумгаит» - 19 (15)

6. «Сабах» - 13 (15)

7. «Габала» - 13 (14)

8. «Сабаил» - 12 (14).