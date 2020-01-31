Лондон решил шантажировать Евросоюз после Brexit

По его словам, риск исключительно подробных проверок станет козырем во время предстоящих переговоров, которые должны завершиться новым торговым соглашением до конца года.

Кабинет британского премьер-министра Бориса Джонсона решил шантажировать Евросоюз после Brexit. Он готовит планы по полному таможенному и пограничному контролю всех товаров из ЕС, чтобы добиться лучших условий в будущем договоре, сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

Если стороны не договорятся, то на границе Великобритании начнут проверять все экспортные декларации, а также декларации безопасности, ветеринарные сертификаты и другие документы того же характера. Такие действия, по оценкам собеседника издания, удвоят нагрузку на пограничные службы, но правительство готово пойти на это.

В материале отмечается, что проверки выглядят значительно более жесткими, чем те, что предполагались ранее, если сделка не состоится. Там речь шла только о выборочном контроле части товаров.

Британские предприниматели, которых поставили в известность о планах, предупредили, что стоит ожидать не только роста, цен, но и возникновение дефицита товаров. В частности, они объяснили, что до 80 процентов свежих продуктов зимой поступает из стран ЕС, и если проверять все, то потребители столкнутся с проблемами.