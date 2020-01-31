Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая немцами

Немецкий спецборт, вывозивший граждан Германии из зараженного коронавирусом Китая, не получил разрешения на промежуточную посадку в Москве. Об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из китайского Уханя во Франкфурт-на-Майне и планировал совершить посадку в Москве для дозаправки, предварительно получив на это разрешение.

Однако позже немецкий борт получил отказ на посадку из-за нехватки мощностей на земле, после чего был перенаправлен в Хельсинки. В каком именно московском аэропорту планировалась посадка, не уточняется.