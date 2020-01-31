Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.

Медведчук отметил, что ОВГЗ сейчас составляют основной механизм заимствования для правительства.

По его словам, Минфин Украины на аукционах ОВГЗ в 2019 году разместил $9,13 млрд, что в 3,5 раза больше, чем в 2018 году.