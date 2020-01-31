Азербайджан вырывает ничью у Словакии и сохраняет шансы на выход на ЧМ-2020

В хорватском Осиеке близится к завершению элитный отборочный турнир чемпионата мира-2020 по футзалу в группе «С», в котором выступает сборная Азербайджана.

После поражения от Хорватии (0:2) и неожиданной победы над вице-чемпионами мира Россией (4:3) сегодня подопечные Жозе Алесио проводили последний матч со Словакией. Напряженная встреча завершилась со счетом 3:3.

Словаки открыли счет в игре на 9-й минуте. На 17-й минуте Рафаэль Вилела восстановил равновесие, а на 29-й минуте Азербайджан вышел вперед после автогола словацкого игрока. На 31-й минуте сборная Словакии сделала счет 2:2.

Наша команда перешла на игру в пять полевых игроков, оставив ворота пустыми, хотя по большому счету рисковать не стоило, так как в текущей турнирной ситуации разница между победой и ничьей для нас была не такой уж большой. Более того, в каком ты смысле нам даже было выгодно сыграть вничью, нежели победить – таковы парадоксы турнирного расклада. А вот поражение лишало нас абсолютно всех шансов.

И вот за 10 секунд до финальный сирены Словакия выходит вперед – 3:2. Казалось, что на этом для сборной Азербайджана все закончено, но за 3 секунды до конца Болинья чудесным образом сравнивает счет и сохраняет шансы для нашей команды.

Турнирное положение:

1. Хорватия – 6 очков, разница мячей 5-2 (2 матча)

2. Азербайджан – 4, 7-8 (3)

3. Россия – 3, 10-5 (2)

4. Словакия – 1, 6-13 (3).

В 23:00 по бакинскому времени начнется последний матч в нашей группе – Россия против Хорватии. Если россиянам не удастся победить, то Азербайджан займет 2-е место в группе и получит право сыграть в стыковых матчах.