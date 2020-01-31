Инара Рафикгызы, судебный репортёр haqqin.az 22:52

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела в связи с убийством Мушвига Алиева. Мушвиг Алиев некогда был популярным певцом и сам писал песни, но, пристрастившись к алкоголю и наркотикам, потерял все. В убийстве певца обвиняют его собутыльников. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, само убийство произошло 3 мая 2017 года в Наримановском районе столицы, по адресу ул. Тебриза, 2. Труп 44-летнего жителя Лянкяранского района Мушвига Алиева был найден позади автомобильной стоянки. Предварительное расследование установило, что убийцей является 52-летний Эльман Магеррамов, а помогал ему в этом деле Рамин Гасанов.

Было установлено, что на этой территории часто собираются люди, ведущие бродячий образ жизни. После очередной попойки Эльман Магеррамов обвинил Мушвига Алиева в том, что он украл деньги и принялся его избивать. В избиении участвовал и Рамин Гасанов. В результате Мушвиг Алиев скончался на месте от полученных телесных повреждений. В своих показаниях Рамин Гасанов рассказал, что раньше работал в одной из парикмахерских в Гяндже. Десять лет назад его арестовали за незаконный оборот наркотиков. После освобождения он уже не вернулся в Гянджу, а начал работать на различных стройках в Баку. Все заработанные деньги он тратил на алкоголь. Вскоре его вновь арестовали по обвинению в краже, освободился он только в 2017 году. «У меня не было работы. Подрабатывая в различных местах, мне удавалось заработать в день 3-5 манатов. Мне негде было жить, зачастую я ночевал прямо на скамейке в парке. Иногда я шел ночевать к Юсифу, который торговал фруктами на рынке. Он развелся с женой и тогда жил один. В его доме не было ни света, ни газа, просто крыша над головой», - рассказывает Рамин Гасанов. Вскоре Рамин Гасанов встретил своего знакомого Эльмана Магеррамова, с которым вместе отбывал срок и познакомил его с Юсифом. Эльман был вором-рецидивистом с улицы Советской. К своим 40 годам он не был женат и не имел детей. После встречи с Рамином они начали вместе жить у Юсифа.

Рядом с домом Юсифа у бывшей гостиницы «Карабах» часто собирались люди, ведущие бродячий образ жизни. На одной из попоек Рамин и Эльман встретили уроженца Лянкярана Мушвига Алиева. «Я давно знал Мушвига, но т.к. мы долго не виделись, не сразу его узнал. Он был русскоязычным и всегда звал меня Ромой. Мушвиг рассказал, что занят тем, что собирает на улице металлолом и сдает его. Все заработанные деньги он тоже тратил на выпивку. Рядом с ним был еще один человек. Мушвиг сказал, что это его друг Саня, который приехал из Эстонии. Саня занимался в Баку ремонтом дач и тоже любил выпить», - сказал Рамин Гасанов. Согласно показаниям Рамина Гасанова, Мушвиг Алиев вместе со своим другом Саней несколько дней оставались в доме у Юсифа. Когда у компании закончились деньги на алкоголь, они купили в аптеке медицинский спирт, который пили, разбавляя водой. «Я знал, что у Мушвига есть плохая черта воровать деньги. Однажды он и ко мне залез в карман. Поэтому я был начеку. Вскоре я увидел, что Мушвиг при помощи лезвия обрезал задний карман брюк Эльмана. Я был пьян и агрессивен, поэтому сразу накричал на Мушвига. Эльман проснулся и начал избивать его. Когда Мушвиг стал отрицать, что пытался украсть деньги, то я тоже разозлился и ударил его. Эльман бил его ногами по голове. Успокоившись, Эльман выпил остаток водки и заснул. А Мушвиг лежал некоторое время на земле и кашлял, а вскоре замолк. Я сразу понял, что он умер», - сказал Рамин Гасанов. Рамин Гасанов в ту же ночь сбежал с места происшествия и незаконно пересек границу с Грузией. На месте преступления поймали Эльмана Магеррамова, который в 2017 году был приговорен к 18 годам заключения.

Рамин Гасанов несколько лет скрывался в Грузии, пока случайно его не задержала грузинская полиция. Опасаясь, что он находится в международном розыске, Рамин Гасанов сообщил грузинскому полицейскому ложное имя. Заподозрив неладное, грузинский полицейский решил задержать Рамина Гасанова и доставить его в полицейский участок. Там выяснилось, что Рамин Гасанов пересек границу с Грузией незаконно, а вскоре вскрылось и его основное преступление. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Рамин Гасанов был приговорен к 18-ти годам заключения. Выступившая на суде в качестве потерпевшей мать убитого Шаргия Алиева рассказала о жизни покойного Мушвига Алиева и о том, как он докатился до того, что начал дружить с уголовниками и бомжами. По ее словам, Мушвиг Алиев с отличием окончил школу и поступил на факультет «Таможенное дело» Лянкяранского государственного университета. Однако этот факультет упразднили. После этого Мушвиг начал заниматься музыкой, писал песни и исполнял их на свадьбах. Он был очень популярным певцом в южном регионе.