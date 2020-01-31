По информации источника, близкого к съемочной группе, речь идет о шоу I Do, Redo. Маркл будет помогать своей лучшей подруге, стилисту свадеб Джессике Малруни.

Жена принца Гарри Меган Маркл нашла еще одну работу в качестве наставника в канадском реалити-шоу о вторых свадьбах. Об этом пишет издание Page Six.

Издание пишет, что супруга принца Гарри будет помогать участницам шоу вступить в новый брак. Гонорар Маркл за один съемочный день составит 588 долларов (около 37,5 тысячи рублей).

Кроме того, ранее Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучивание персонажей из мультфильмов. Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.

Ранее Маркл была замужем за американским кинорежиссером Тревором Энгельсоном. Супруги прожили в браке два года. Спустя пять лет после развода она вышла замуж за принца Гарри.