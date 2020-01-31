Самолет, эвакуировавший граждан Азербайджана, приземлился в Анкаре

Самолет ВВС Турции, эвакуирующий граждан Азербайджана и Турции из Китая, приземлился в турецком аэропорту Этимесгут, сообщают турецкие СМИ.

Отметим, что ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция эвакуирует в свою страну граждан Азербайджана из Китая.

"Министр здравоохранения сообщил, что у нас пока нет повода для опасений. Но в Китае находятся граждане Азербайджана. Они хотят вернуться. Примите меры и учтите пожелания наших азербайджанских братьев. Привезем их в Турцию", - сказал Эрдоган.

Эвакуация проводилась в рамках операции, запланированной Министерством здравоохранения Турции. Эвакуированные будут находиться в течение 14 дней на карантине в Турции.