В Танзании более 20 человек погибли в результате наводнения

Наводнение унесло жизни 21 жителя области Линди на юго-востоке Танзании, передает танзанийский телеканал ITV.

“Число погибших в результате наводнения, которое произошло в области Линди, достигло 21 человека. Кроме того, в округе Килва находятся 500 пострадавших от наводнения, которых еще не доставили в безопасное место", - сообщает канал.

По словам главы района Килва, помощь в пострадавшие от стихии районы доставляет танзанийская армия на вертолетах и самолетах.

В свою очередь, агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти передает, что погибли 13 человек, наводнение оставило без крова 15 тысяч танзанийцев по всей области Линди.