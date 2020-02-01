В российском городе 13 человек отравились хлоркой

В Перми 13 человек обратились к врачам после посещения сауны. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, все они купались в бассейне и пострадали из-за хлорсодержащих препаратов, которые используются для очистки и дезинфекции воды.

Среди пострадавших восемь детей, семерых из них было решено госпитализировать. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая помощь.

На месте ЧП работают сотрудники Роспотребнадзора.