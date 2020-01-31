Из реки в Киеве выловили мужскую голову в пакете

В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».

По его данным, голова длительное время находилась в воде, от лица практически ничего не осталось. Водолазы несколько часов обследовали залив, чтобы найти тело, однако поиски не дали результатов. Операцию возобновят днем 2 февраля.

Личность мужчины не установлена, однако, по данным полиции, погибшему было около 60–70 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».