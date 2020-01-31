Новый премьер Ирака пообещал провести досрочные выборы

Назначенный в субботу премьер-министром Ирака Мухаммад Тауфик Аляуи заявил в своем первом выступлении о намерении провести досрочные выборы и немедленно начать диалог с мирными протестующими, передает РИА Новости.

"Обещаю вести усиленную работу для подготовки к проведению досрочных выборов, консультируясь с соответствующими органами, в том числе Высшей избирательной комиссией и ООН", - заявил он в опубликованном пресс-службой видеообращении к нации.

Также Аляуи пообещал на регулярной основе отчитываться перед парламентом об успехах правительства и вызовах, которые перед ним стоят.

Премьер пообещал сформировать правительство, не руководствуясь узкими интересами отдельно взятых политических группировок, и пригрозил уйти со своей должности в случае, если на него будет оказываться давление при назначении министров.

"Призываю немедленно начать диалог с мирными протестующими для работы над выполнением их законных требований в соответствии с Конституцией. Я лично буду курировать этот диалог", - заявил Аляуи.

Он отметил, что невиновные задержанные будут отпущены на свободу, а всех, кто участвовал в убийствах, привлекут к ответственности.

Аляуи занимал пост министра связи с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2012 г.