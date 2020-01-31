В Пакистане объявили чрезвычайное положение из-за саранчи

Власти Пакистана объявили чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы столкнулись с наихудшим нашествием саранчи за последние два десятилетия и решили объявить чрезвычайное положение в стране для борьбы с этой угрозой", - заявил министр информации Пакистана Фирдус Ашик Аван.

Отмечается, что сложившаяся ситуация вызывает у властей страны опасения по поводу потери урожая и, как следствие, проблем с продовольствием.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан уже пообещал оказать всю возможную помощь фермерам.