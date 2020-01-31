Как уже сообщал haqqin.az, рейтинг был сформирован на основе обширной информации, собранной из таких источников, как Numbeo, HPI ThinkTank, World Population Review, World Bank Group и Index Mundi. При подготовке рейтинга учитывались 10 критериев. Если верить таблице, плачевная ситуация у нас с качеством воды (45-е место среди 46 городов), с выбросами углекислого газа (45-е место), с качеством воздуха (40-е место)…

В связи с этим haqqin.az обратился в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. Неужели в Баку все настолько плохо? Или данный рейтинг британской компании не отражает реального положения дел?

Заведующий отделом международного сотрудничества Минэкологии Эмин Гарабаглы отметил в беседе с нами, что определенные экологические проблемы в столице имеются, однако, по его словам, в рейтинге позиции Баку явно занижены.

«При составлении подобных рейтингов консалтинговые компании используют источники, которые редактируются широким кругом пользователей, - говорит представитель министерства. - Это такие ресурсы, как Numbeo и другие. Также важно отметить, что лишь несколько критериев, по которым сформирован данный рейтинг, имеют прямое отношение к окружающей среде. К примеру, наряду с качеством воздуха и воды за основу берутся такие критерии, как продолжительность жизни, занятие спортом, расходы на здравоохранение, цены на фрукты и овощи, количество людей, пользующихся велосипедами, либо предпочитающих пешие прогулки.