Минэкологии отвечает британцам: «Баку опустили на самое дно – это несправедливо» продолжение темы
Рейтинг британской консалтинговой компании в области здравоохранения Treated.com, взявшейся определить «самые здоровые и нездоровые» столицы Европы, стал крайне неприятным сюрпризом для многих жителей Баку и госструктур Азербайджана, отвечающих за охрану окружающей среды. Все мы, конечно, понимаем, что наша столица вряд ли может претендовать на звание «всеевропейской здравницы», но сложно было предположить, что Баку займет последнее 46-е место и будет признан «самым нездоровым» столичным городом в Европе.
Как уже сообщал haqqin.az, рейтинг был сформирован на основе обширной информации, собранной из таких источников, как Numbeo, HPI ThinkTank, World Population Review, World Bank Group и Index Mundi. При подготовке рейтинга учитывались 10 критериев. Если верить таблице, плачевная ситуация у нас с качеством воды (45-е место среди 46 городов), с выбросами углекислого газа (45-е место), с качеством воздуха (40-е место)…
В связи с этим haqqin.az обратился в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. Неужели в Баку все настолько плохо? Или данный рейтинг британской компании не отражает реального положения дел?
Заведующий отделом международного сотрудничества Минэкологии Эмин Гарабаглы отметил в беседе с нами, что определенные экологические проблемы в столице имеются, однако, по его словам, в рейтинге позиции Баку явно занижены.
«При составлении подобных рейтингов консалтинговые компании используют источники, которые редактируются широким кругом пользователей, - говорит представитель министерства. - Это такие ресурсы, как Numbeo и другие. Также важно отметить, что лишь несколько критериев, по которым сформирован данный рейтинг, имеют прямое отношение к окружающей среде. К примеру, наряду с качеством воздуха и воды за основу берутся такие критерии, как продолжительность жизни, занятие спортом, расходы на здравоохранение, цены на фрукты и овощи, количество людей, пользующихся велосипедами, либо предпочитающих пешие прогулки.
Сказать, что у нас ужасный воздух или грязная вода – это было бы, мягко говоря, непрофессионально. Конечно, есть проблемы, но ведется активная работа по смягчению воздействия на окружающую среду.
С точки зрения негативного влияния на атмосферу нужно отметить, что в промышленном секторе эта проблема стоит не так остро, так как тут применяются современные технологии. Что касается транспортного сектора, который оказывает прямое влияние на качество воздуха, то да, надо признать, что наш автопарк устарел. Это факт! Для уменьшения негативного воздействия транспортного сектора на атмосферу необходимо обновление автомобильного парка страны и широкое использование экологически чистых транспортных средств - гибридных авто, электромобилей. Разрабатываются соответствующие меры по стимулированию использования экологически чистых и новых автомобилей. К примеру, с прошлого года импорт электромобилей освобожден от НДС».
Говоря о качестве воды, Эмин Гарабаглы отметил, что в Баку применяются современные технологии по ее очистке.
«Есть проблемы с загрязнением Каспийского моря и Апшеронских озер, но нельзя сказать, что у нас проблема с питьевой водой. Указанная в рейтинге оценка не соответствует действительности. В целом можно прийти к такому заключению, что данный рейтинг не является продуктом профессиональных исследований. Этот рейтинг основан на личных ощущениях обывателей».
На вопрос о том, какое место Баку мог бы занять, если бы рейтинг Treated.com был составлен профессионально, наш собеседник привел в пример табель о рангах EPI (Environmental Performance Index или, если переводить на русский, Индекс экологической эффективности), который периодически готовится Йельским и Колумбийским университетами.
«Это авторитетный метод оценки и анализа показателей экологической политики того или иного государства. Там учитываются только экологические компоненты. В этом самом обзоре Азербайджан показывает неплохие результаты. А Treated.com почему-то опустил нас на самое дно таблицы, что, мягко говоря, несправедливо. Все это говорит о невысоком уровне профессионализма в подходе и методологии, по которой подсчитывается данный рейтинг».