Первая жертва коронавируса вне Китая: на Филиппинах

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя. Об этом в Twitter сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что мужчина был вторым подтвержденным заболевшим коронавирусом на территории Филиппин. Он скончался 1 февраля. Представитель ВОЗ отметил, что это первый смертельный случай, зарегистрированный за пределами Китая.

У мужчины наблюдались жар, кашель и боль в горле. На данный момент департамент здравоохранения страны устанавливает всех, кто мог контактировать с зараженным.

Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Предположительно, источником коронавируса стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке. По данным на утро 2 февраля, от заболевания умерли 304 человека, число зараженных достигло 13 846. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.