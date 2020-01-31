В Китае угроза новой эпидемии: вспышка птичьего гриппа
Эпидемия птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в КНР, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что она зафиксирована в провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса.
По данным агентства, люди в результате случившегося не пострадали. Жертвами птичьего гриппа стали 4 500 цыплят-бройлеров, которых выращивали на ферме в городе Шаоян.
Для предотвращения распространения инфекции местные власти уничтожили более 17 тысяч голов домашней птицы.