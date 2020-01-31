Иранский фильм победил на американском кинофестивале

Как сообщили организаторы, из 12 отобранных к участию в конкурсе зарубежных фильмов победила лента иранского режиссера Масуда Бакши "Ялда", передает РИА Новости.

Лучшей американской картиной стала "Минари" американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна. С выбором жюри в категории "Американский драматический фильм" согласились и зрители фестиваля, "Минари" также стала обладателем приза зрительских симпатий. Выбор зрителей категории "Лучший зарубежный драматический фильм" пал на картину Sin Señas Particulares мексиканского режиссера Фернанды Валадес.

В категории зарубежной документалистики победил фильм Epicentro австрийского режиссера Хуберта Саупера, а лучшим американским документальным фильмом стал Boys State от Джесси Мосс и Аманды Маккбейн.

Sundance Film Festival проходит в городах Парк-Сити и Солт-Лейк-Сити ежегодно. Считается, что именно он открывает и задает тон нового киносезона. В 2020 году на участие в фестивале, который открылся 23 января, было получено более 15 тысяч заявок. Из них к участию в смотрах отобрали 118 картин из 27 стран. По итогам фестиваля традиционно присуждается более 30 наград в различных категориях.