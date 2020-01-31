Мир закрывается от Китая

На настоящий момент в Киргизии, по сообщениям властей, нет ни одного случая заболевания.

В мире зафиксировано более 14 500 тысяч случаев заболевания, 178 из них за пределами Китая. 305 человек скончались. Впервые смерть от коронавируса зафиксирована вне Китая, на Филиппинах.

Новая Зеландия присоединилась к чрезвычайным мерам, введенным США и Австралией, и также запретила с 3 февраля въезд в страну всех иностранцев, прибывающих из Китая. Граждан Новой Зеландии и членов их семей, возвращающихся домой, будут помещать в карантин на 14 дней. Мера объявлена сроком на две недели, с пересмотром каждые 48 часов. Власти просят своих граждан избегать любых поездок в Китай.

О закрытии границ с Китаем ранее объявили Монголия и Северная Корея. Россия также закрыла границу с Китаем и временно приостановила выдачу виз китайским туристам.