Автор: Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:27

Майкл Помпео на брифинге по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о готовности Соединенных Штатов обеспечить Минск «необходимой нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам». Уже одного этого заявления вполне достаточно, чтобы констатировать: для Минска блиц-визит Помпео – серьезный дипломатический прорыв, вполне возможно – с далеко идущими последствиями. Не говоря уже о том, что посещений американских политиков такого уровня за все время правления Александра Лукашенко в Беларусь еще не было.

Замечу, что визит Помпео в Минск в рамках его турне по постсоветскому пространству (Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан) был запланирован на начало января. Но мы все помним, что тогда произошло – атака проиранской группировки «Китаиб Хизбалла» на американское посольство в Багдаде, ликвидация генерала Касема Сулеймани со всеми вытекающими отсюда последствиями, Берлинская конференция по Ливии - в общем, Белому дому и государственному департаменту хватало других забот. Но как только эти проблемы устаканились – главный дипломат США тут же начал свои блиц-налеты по столицам постсоветских республик. И 1 февраля Air Force Two, «Борт №2» приземлился в белорусской столице. В Минск Помпео прибыл из Киева. Конечно, украинская часть его программы была более насыщенной - за день он успел встретиться с Владимиром Зеленским, министром иностранных дел, министром обороны, Митрополитом Киевским, представителями гражданского общества и деловых кругов. Да еще и успел съездить в церковь, американское посольство, и возложить цветы у Стены памяти погибших защитников Украины. В Беларуси все было скупее - встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко и руководителем МИД Владимиром Макеем, да еще полчаса на общение с местной «диссидой», они же – правозащитники и гражданские активисты. Но и этого вполне хватило для более чем серьезных итогов.

Собственно, главное, что привез с собою Помпео для Минска – готовность нынешнего американского руководства выстраивать диалог с Александром Лукашенко. Вопреки прозвучавшему в Вашингтоне в 2004 году заявлению о том, что «США будут бороться за то, чтобы Беларусь освободилась от тирании. Смена режима президента Лукашенко планируется не вооруженным путем, а с помощью международного давления». Вопреки нынешней позиции Европы, всякий раз истерящей, когда речь заходит о белорусском президенте. Вопреки тому курсу, который сформировался в отношении Минска в США во времена президентства Барака Обамы. Трамп и его команда недвусмысленно подали вчера, 1 февраля, белорусскому руководству сигнал: Мы готовы развернуться на 180 градусов, к черту этот накопившийся хлам о «правах человека» и всевозможных «свободах», времена изменились, нужно двигаться дальше на основе прагматизма, а не каких-то идеологических химер. И хотя на итоговой пресс-конференции Помпео говорил о том, что «прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества - единственный вариант» для полного снятия американских санкций – всем было понятно, что он исполнял обязательный для «прогрессивной международной общественности» ритуал, а заботило его совсем другое. Во-первых – поставки нефти. Понятно, что заявленная готовность обеспечивать Беларусь на 100 процентов нефтью по конкурентной цене – самый громкий эпизод визита. «Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно - обратиться к нам», - сказал Помпео в Минске. И прозвучало это аккурат в тот момент, когда произошло обострение отношений между Минском и Москвой в вопросах поставки углеводородов. Российская нефть не поступает в Беларусь с начала года, так как стороны не достигли соглашения относительно цены и, не договорившись с российской стороной, Александр Лукашенко дал задание найти новых поставщиков нефти, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40% всей потребности. Предложения об импорте были направлены странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану, Азербайджану, Норвегии, США и Саудовской Аравии. В январе Минск уже купил партию «черного золота» из Норвегии, поставки из Казахстана вряд ли в ближайшее время состоятся из-за противодействия российской стороны, а вот американская нефть – вполне реально. Москва пока утешает себя тем, что американский экспорт упрется в вопрос цены. Дескать, возможно, в какие-то периоды цена на американскую нефть на рынке может быть приемлемой, но логистика поставок пока не отработана, поэтому для Беларуси это может быть затратно. И вообще, все это – манипулирование для того, чтобы подстегнуть российские компании сесть за стол переговоров и договориться о цене. Логика в подобных заявлениях есть, но проблема в том, что Минску они сейчас - сравнивать не с чем. Если российская нефть заблокирована к поставкам в Беларусь, то ее цена для Беларуси не имеет никакой практической ценности - хоть доллар за бочку. Важнее сейчас для Александра Лукашенко то, что для стратегического товара цена - это всегда интегральный показатель. Куда, помимо прочего, входит стоимость бесперебойного снабжения им. Плата за риск, одним словом. Покупать нероссийскую нефть по более высокой цене в таком случае Минску будет все равно выгоднее, чем ждать российскую нефть, которой нет, а если и будет – то с политическими обременениями.