Больница для зараженных коронавирусом в Ухане уже построена за 10 дней
В китайском Ухане завершено строительство одной из двух временных больниц, которые предназначены для пациентов с новым типом коронавируса, сообщают китайские СМИ.
Госпиталь «Хошэньшань» начнет принимать больных с 3 февраля. Он рассчитан на 1 тысячу мест. Строительство началось вечером 23 января, передает Интерфакс.
Вторая временная больница в городе, ставшем источником заражения коронавирусом, заработает 6 февраля.
Пресс-служба Минобороны Китая сообщает, что председатель КНР Си Цзиньпин одобрил отправку в Ухань 1,4 тыс. военных медиков для работы по лечению зараженного населения в госпитале «Хошэньшань».
К утру 2 февраля коронавирусом нового типа 2019-nCoV заражены более 14 тысяч человек. Умерли 304 человека, в том числе один за пределами Китая. ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за вспышки коронавируса.