Эльман Рустамов: AtaBank скорее мертв, чем жив

Отдел экономики 12:32

Haqqin.az оказался прав. Финансовое состояние AtaBank, как выяснилось, даже хуже, чем мы предполагали. Об этом хоть и косвенно, но довольно-таки открыто заявил председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов. Накануне в ходе пресс-конференции, посвященной очередному снижению учетной ставки, главный банкир уделил больше внимания именно этому вопросу, чем главной теме мероприятия. «Мы провели комплексную проверку в этом банке. В ходе нашей проверки были выявлены серьезные проблемы, связанные как с ликвидностью, так и финансовой устойчивостью», - сказал глава Центробанка.

По его словам, проблемы банка, главным образом, связаны с неправильной оценкой рисков. В свое время AtaBank выдал большое количество кредитов с высоким риском. Причем произошло это не в последние месяцы и даже год, как и отмечал ранее haqqin.az. В кризисные годы в середине этого десятилетия на финансовом рынке страны, как помнят читатели, возникли серьезные проблемы. Трудности тогда испытали все банки страны. Но позиции AtaBank настолько ухудшились, что здесь стали без разбора выдавать кредиты с высокой степенью риска без проведения необходимого риск-менеджмента. Правда, главный банкир укорил haqqin.az (также косвенно) в том, что с госбюджетом все эти проблемы никак не могут быть связаны – здесь каждая копейка на виду и на счету, слишком зорко следят многие госорганы. Но мы, во-первых, и не претендовали на абсолютную истину своего журналистского расследования, участвовать в котором Центробанк в свое время отказался. А во-вторых, мы также говорили о кредитах с более чем высоким риском. Но спорить с Эльман муаллимом насчет назначения этих кредитов не намерены – не в этом суть отсутствия ликвидности в банке, которая непосредственно связана именно с выдачей этих кредитов. А пока Центробанк по итогам проверки AtaBank подготовил конкретные предложения, которые уже направил в Совет финансовой стабильности. Сам Центробанк самостоятельно принимать решение не может – слишком большой отряд вкладчиков связали судьбу своих сбережений с этим банком. И любая, даже самая незначительная неточность или поспешность в этом вопросе могут привести к нежелаемым результатам. Поэтому решение по поводу AtaBank будет принимать именно Совет - подобные случаи для Азербайджана не редкость. И, как ожидает сам Рустамов, это решение может быть принято в ближайшее время.