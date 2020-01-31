Китай призвал Турцию сохранять связи на фоне коронавируса

Пекин надеется на сохранение обычных контактов и торгово-экономического сотрудничества с Анкарой в условиях распространения коронавируса, заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает РИА Новости.

Ван И отметил, что ВОЗ высоко оценила меры, предпринимаемые китайской стороной в борьбе с распространением заболевания. "Надеемся, что турецкая сторона будет в полной мере уважать специальные рекомендации ВОЗ и поддерживать контакты и торгово-экономическое сотрудничество с КНР", - заявил глава китайского МИД.

Он также выразил надежду, что Турция будет решительно поддерживать усилия Китая по профилактике и контролю над распространением коронавируса.

В свою очередь, Чавушоглу согласился с высказыванием, отметив, что заявление ВОЗ было объективным и сбалансированным. Глава МИД Турции также выразил уверенность в том, что китайское руководство остановит распространение болезни.