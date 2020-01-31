США расширяют свои базы в Сирии

Вашингтон решил расширить две крупнейшие базы в Сирии, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.

Речь идет о базе у месторождения нефти «Омар» и «Таль Байдар» на северо-западе провинции Хасеке. Источники агентства подчеркивают, что США приступили к расширению баз на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Москвой.

Отмечается, что тем самым Вашингтон продолжит сохранять свое присутствие в районе сирийских нефтяных месторождений.

Турецкое агентство указывает, что в «Омар» уже переброшена рабочая техника. Чтобы расширить «Таль Байдар», Вашингтон приобрел территорию недалеко от базы. Работы по расширению территорий баз проводятся при поддержке террористов YPG/PKK. В район доставлены несколько грузовиков со строительными материалами и рабочей техникой.