Эвакуированных из Китая в Турцию граждан Азербайджана госпитализировали

Граждане Азербайджана, эвакуированные из зараженного опасным коронавирусом китайского города Ухань и привезенные в Турцию, госпитализированы.

Как передает Report, они будут содержаться под карантином, для них выделены отдельные комнаты. Во время своего пребывания здесь они будут использовать одноразовые инструменты и оборудование. У лиц, находящихся под карантином, каждые три дня будут брать необходимые анализы.

Отмечается, что граждан Азербайджана, доставленных в Турцию, отвезли прямо из аэропорта в городскую больницу Анкары на машинах скорой помощи.