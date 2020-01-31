Помпео: сотрудничество Казахстана с США даст «лучший результат»

Он отметил, что США приветствуют реформы президента Касым-Жомарта Токаева, направленные на укрепление демократии.

Казахстан свободен сотрудничать с любой страной, но партнерство с американскими компаниями «обеспечит лучший результат», заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберды в Нур-Султане.

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны»,— цитирует Интрефакс Помпео.

Госсекретарь отметил, что совместная работа с компаниями США гарантирует «создание рабочих мест, прозрачность контрактов, равные обязательства, качество работы»: «Именно таким образом американская система работает».

По словам Помпео, программа реформ президента Казахстана «амбициозна»: «Президент Токаев изложил амбициозную программу реформ, направленных на укрепление экономического развития, демократии, а также повышения доверия общества к правительству. Мы приветствуем эти шаги», - передает «Коммерсант».

Госсекретарь уверен, что США и Казахстан ждет успешное сотрудничество: «Наши сегодняшние переговоры еще раз подтверждают отличные будущие отношения между нашими странами. …Я с нетерпением жду сегодняшней встречи с президентом и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым».