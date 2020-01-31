Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 3 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 3-5, днем 8-13 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 764 миллиметров до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 55-60%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местам ночью и днем туман. Западный ветер в отдельных местах усилится. Температура воздуха ночью составит от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 1-6 градусов тепла.