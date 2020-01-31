Родственники умершего в Карабахе солдата с гробом отправились пешком в Ереван

Утром 2 февраля родственники скончавшегося 30 января в оккупированном армянскими вооруженными формированиями Нагорном Карабах е военнослужащего Ваграма Авакяна направились в Ереван, неся на руках гроб с телом солдата.

Как пишут армянские СМИ, родственники солдата отказались хоронить военнослужащего, пока не будут выяснены обстоятельства смерти. Они не согласны с версией следствия о том, что Авакян совершил самоубийство, и требуют объективного расследования.

По словам брата военнослужащего – Ваана Авакяна, полицейские перекрыли им дорогу в Эчмиадзине и не пропускали процессиюю.

К шедшим пешком в Ереван с гробом на руках родным солдата подъехал министр обороны Армении Давид Тоноян. Он поговорил с собравшимися, пообещал, что расследование будет проведено тщательно.Тоноян пообещал родственникам умершего солдата объективно расследовать уголовное дело о смерти военнослужащего и выяснить, было ли это самоубийство или убийство, передает Sputnik Армения.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян в Facebook сообщила, что задержаны сослуживцы Авакяна Давид Мовсисян, Хачик Гаспарян, Спартак Аветисян. Sputnik Армения в Минобороны Армении подтвердили информацию о том, что один из задержанных – сын экс-депутата парламента Армении Аракела Мовсисяна, известного как Шмайс.