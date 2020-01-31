Лекарства против гриппа и СПИДа спасли пожилую китаянку от коронавируса

Противогриппозные лекарства и препараты против СПИДа оказались успешными средствами для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом журналистам заявили два врача в Таиланде, применившие эти медикаменты на китаянке с серьезными симптомами пневмонии нового типа.

Как передает ТАСС, два доктора из больницы Рачавити в Бангкоке рассказали на брифинге, что у 71-летней женщины наблюдаются улучшения спустя 48 часов после введения двух групп лекарств. Изначально она была госпитализирована в больницу города Хуахин, а 29 января переведена в одно из столичных лечебных учреждений, пишет газета Bangkok Post.

Обнаружив у нее тяжелые симптомы, врачи решили использовать лекарство от гриппа "Осельтамивир", которое применялось для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а также препарат против СПИДа "Лопинавир/Ритонавир".

"После плохих результатов в течение 10 дней анализы наконец-то стали хорошими, произошло это спустя 48 часов после приема лекарств. Лечение, как и выздоровление, идет быстро", - заявили специалисты, отметив, что сообщили об успешном применении препаратов в медицинский журнал и планируют использовать эти лекарства на других пациентах. По их словам, две группы препаратов эффективны для людей с серьезными симптомами.