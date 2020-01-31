Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафрлоссин. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По имеющейся информации, новая колонна состоит из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки.

Арабская газета Asharq Al-Awsat уточняет, что границу через контрольно-пропускной пункт "Кафр-Лусейн", расположенный на севере провинции Идлиб, "пересекли не менее 40 бронемашин и танков турецкой армии".