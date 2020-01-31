Помпео в Казахстане призвал защитить мусульман в Китае фото
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе своего визита в Казахстан встретился с родственниками этнических казахов, исповедующих ислам, которые были помещены в китайской провинции Синьцзян в лагеря перевоспитания или пропали там без вести.
Как передает Дойче велле, на встрече Помпео с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберды были обсуждены вопросы торговли людьми, а также участь более миллиона мусульман-уйгуров и этнических казахов, находящихся в лагерях Синьцзяна в Китае вблизи границы с Казахстаном.
Помпео призвал руководство страны присоединиться к кампании давления на Китай: "США обращаются ко всем странам с призывом присоединиться и потребовать закончить эти репрессии. Мы призываем обеспечить безопасное убежище для беженцев из Китая".
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью DW заявил, что в Синьцзяне проживают граждане КНР, а "многие сообщения, которые предоставляются международными правозащитными организациями, не соответствуют действительности".