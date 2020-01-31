Из аудиозаписи следует, что Фарадж Гулиев предлагает Мехману Гусейнову деньги за то, чтобы он снял свою кандидатуру с парламентских выборов в его пользу. Отметим, что и Мехман Гусейнов и Фарадж Гулиев выдвинули свои кандидатуры от второго Сураханского избирательного округ №31.

«Ты показал свою храбрость в тюрьме и во время муниципальных выборов. А сейчас зачем тебе это? Поддержи меня на выборах, а потом я поддержу тебя», - сказал Фарадж Гулиев.

Далее лидер партии отмечает, что он в любом случае выиграет эти выборы, а Мехман Гусейнов своими действиями лишь поможет его соперникам.

В конце разговора Фарадж Гулиев открыто предлагает Мехману Гусейнову 10-15 тысяч манатов за то, чтобы он снял свою кандидатуру в его пользу.

В свою очередь, Мехман Гусейнов говорит, что не может принять такое решение без обсуждения со своими друзьями и командой. А после завершения встречи блогер слил аудиозапись переговоров в интернет.