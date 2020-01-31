В Кремле оценили «сделку века»: не соответствует резолюциям ООН
Предложенная США «сделка века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не в полной мере соответствует положениям резолюций Совета Безопасности ООН по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, - отметил представитель Кремля. - Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза», передает ТАСС.
Песков также отметил, что реакция Палестины на «сделку века» заставляет задуматься о жизнеспособности этого плана США: «Мы видим реакцию палестинцев, мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности».