Знаменитый шахматист обратился к президенту: «Они рвут плакаты моей мамы»

Один из сильнейших шахматистов Азербайджана Рауф Мамедов выступил с открытым письмом в адрес президента страны Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Обращение связано с избирательной кампанией мамы Рауфа Латифы Алиевой, являющейся кандидатом в депутаты от 66-го Билясуварского избирательного округа.

«Хочу сообщить, что избирательной кампании моей мамы, в которую она вложила очень много сил, пытаются всеми возможными способами препятствовать, - написал Рауф Мамедов на своей странице в фейсбуке. – Рвут плакаты с ее изображением, оказывают давление на ее избирательный штаб…

Много лет назад, когда мне было еще 9 лет, нас шахматистов принимал общенациональный лидер Гейдар Алиев. Он сказал, что гордится нами, и поручил, чтобы «родителям этих детей оказывалась всяческая поддержка».

К сожалению, сегодня, господин Президент, некоторые силы пытаются бросить тень на ваши демократические реформы. Если бы я знал, что кто-то из кандидатов в Билясуваре принесет нашему народу и нашей стране большую пользу, чем моя мать, то я бы попросил маму отозвать свою кандидатуру. Для нее интересы государства и народа всегда были превыше всего.

Я счастлив, что являюсь гражданином свободной и процветающей страны, руководимой вами. Я как молодой гражданин Азербайджана и международный гроссмейстер верю, что парламентские выборы, запланированные на 9 февраля, будут демократическими и никакие силы этому не помешают».