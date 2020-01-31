Ожесточенные бои в Идлибе и Алеппо: десятки погибших

По меньшей мере 100 человек погибли за последние сутки в ходе боев между сирийскими правительственными войсками и силами оппозиции в Идлибе и Алеппо, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на организацию The Syrian Observatory for Human Rights.

Согласно информации, основные бои развернулись в районе населенных пунктов Саракиб, Афиз и аль-Каладжия, недалеко от границы этих провинций. По сведениям SOHR, погибли 56 солдат правительственных войск и 42 представителя оппозиции.

Сирийская армия, действующая при поддержке российских и сирийских ВВС, пытается установить контроль над северной частью главной транспортной артерии Сирии – шоссе Дамаск-Хомс-Хама-Алеппо. Оно проходит через Саракиб. За последние сутки, по сведениям SOHR, российская авиация нанесла по району дороги и окружающим населенным пунктам 82 удара, сирийская – 58. На Саракиб и Афиз сброшено с вертолетов 42 бочковые бомбы.