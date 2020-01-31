Умер бывший полузащитник сборной Азербайджана

Лев Майоров родился 13 октября 1969 года в Баку. Воспитанник «Нефтчи», в 1990-х годах выступал также за клубы «Бакинец» и «Кяпаз». В 1996 году сыграл два матча за сборную Азербайджана.

В 1992-2005 годах Лев Майоров выступал за новороссийский «Черноморец». В 2012-2020 годах входил в тренерский штаб этого клуба.

Лев Майоров был главным тренером «Спартака УГП» (Анапа) и «Олимпии» (Геленджик).

В соболезновании клуба «Черноморец» отмечается, что незадолго до своей смерти Майоров говорил, что хочет посетить свой родной город Баку.