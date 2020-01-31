Акция протеста проходит у посольства США в пригороде столицы Ливана Бейрута, шестеро демонстрантов пострадали из-за применения силовиками слезоточивого газа, передает ливанский телеканал al-Jadeed.

По данным телеканала, протестующие собрались у посольства США в пригороде Бейрута Аукар в знак недовольства "сделкой века" по урегулированию палестино-израильского конфликта и пытаются снять колючую проволоку с забора дипмиссии, пишет РИА Новости.

"Шестеро протестующих пострадали из-за слезоточивого газа, применяемого силами безопасности против протестующих... некоторые из них пытались перелезть через забор посольства", - передает телеканал.

По его данным, демонстранты забрасывают дипмиссию камнями.