Саакашвили напророчил Украине распад на пять государств

По мнению Саакашвили, в случае экономического кризиса, который неизбежно наступит в Украине из-за «провальной политики» президента Владимира Зеленского, региональные элиты могут взять власть в свои руки. Помогать им в этом будут отряды частных вооруженных формирований, заявил Саакашвили.

Украина рискует развалиться на несколько государств, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью телеканалу «112 Украина».

Это, по его словам, касается мэра Одессы Геннадия Труханова и главы Харькова Геннадия Кернеса. «Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — цитирует грузинского политика «Федеральное агентство новостей».

«Главное, что наши чиновники должны понять, что нет времени. 3% роста и — дальше сохранение ситуации, опять всё пролетит в трубу. Нет у Украины времени», — цитирует Саакашвили украинское издание «Политнавигатор».