Ученые показали снимки пораженных коронавирусом легких

На снимках с компьютерной томографии изображены легкие 33-летней женщины. Она поступила в больницу после приступов кашля и пятидневной лихорадки неизвестного происхождения, пишут «Известия».

На первом снимке показаны множественные помутнения легких. Они представляют собой «эффект матового стекла». На втором снимке, сделанном уже спустя три дня, видно, что пораженная область расширяется и пятна проявляются в разных долях и сегментах органа.

«На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019-nCoV. После трех дней лечения в сочетании с ингаляцией интерферона прогрессировали помутнения легких», — говорится в материале.

Пациентка указала, что работала в городе Ухань (эпицентр вспышки коронавируса), а за шесть дней до госпитализации переехала в населенный пункт Ланьчжоу.