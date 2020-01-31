Ученые показали снимки пораженных коронавирусом легких
Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась новым типом коронавируса. Соответствующая публикация появилась в журнале Radiology.
На снимках с компьютерной томографии изображены легкие 33-летней женщины. Она поступила в больницу после приступов кашля и пятидневной лихорадки неизвестного происхождения, пишут «Известия».
BREAKING: 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) CT findings are featured in this new Images in Radiology. https://t.co/AJWWisYqA6 #CoronaVirus pic.twitter.com/S43LREKE7j— Radiology (@radiology_rsna) January 31, 2020
На первом снимке показаны множественные помутнения легких. Они представляют собой «эффект матового стекла». На втором снимке, сделанном уже спустя три дня, видно, что пораженная область расширяется и пятна проявляются в разных долях и сегментах органа.
«На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019-nCoV. После трех дней лечения в сочетании с ингаляцией интерферона прогрессировали помутнения легких», — говорится в материале.
Пациентка указала, что работала в городе Ухань (эпицентр вспышки коронавируса), а за шесть дней до госпитализации переехала в населенный пункт Ланьчжоу.