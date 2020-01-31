Эрдоган едет в Украину

3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину с официальным визитом, где проведет переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским и примет участие в VIII заседании Стратегического совета высокого уровня двух государств, сообщили в администрации турецкого лидера.

«На заседании совета, которое пройдет в Киеве с участием соответствующих министров, будут рассмотрены все двусторонние и региональные вопросы», - приводит сообщение турецкой администрации ТАСС.

Эрдоган намерен поговорить с Зеленским о том, как Турция может углубить отношения с Украиной. Вместе они проведут встречу с бизнесменами двух стран, которые организуют свой форум на полях основного события.